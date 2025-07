Album e singoli più venduti nel primo semestre | trionfano Sanremo 2025 e Olly primo con Tutta vita e Balorda nostalgia Record del volume di stream

Il primo semestre del 2025 si conferma un periodo di grande fermento musicale in Italia, con dati sorprendenti che celebrano il successo di artisti e hit memorabili. Sanremo 2025 ha portato alla ribalta Olly, che domina sia gli album sia i singoli più venduti, con "Tutta vita" al primo posto. Questa stagione si distingue per record di streaming e una varietà di generi: esploriamo insieme i protagonisti di questa vibrante scena musicale.

Sono stati resi noti, oggi, i dati primo semestre 2025 delle classifiche Top of the Music by FIMIGfK. Nella classifica degli Album (fisico + download + streaming free & premium) trionfa il vincitore del Festival di Sanremo 2025 Olly con “Tutta vita”, seguito da “Santana Money Gang” di Sfera Ebbasta & Shiva. Chiude il podio Bad Bunny con “Debí tirar más fotos”, unico titolo straniero nelle prime 25 posizioni. Olly guida anche la classifica dei Singoli (download + streaming free & premium + video streaming) con “Balorda nostalgia”. Conquistano rispettivamente la seconda posizione Giorgia con “La cura per me” e la terza posizione Achille Lauro con “Incoscienti giovani “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it