Ironheart | un easter egg finale ci suggerisce il futuro dell’anima di Riri dopo il patto con Mefisto

Il sorprendente finale di Ironheart rivela un indizio cruciale sul destino di Riri Williams dopo il patto con Mefisto, interpretato da Sacha Baron Cohen. Questo easter egg apre uno scenario inquietante e affascinante, lasciando intendere che il legame tra la giovane genio e il demone potrebbe avere conseguenze imprevedibili per il suo futuro. La suspense si intensifica: quale strada prenderà ora l’eroina? La risposta ci aspetta nelle prossime avventure dell’MCU.

Il finale di Ironheart ha finalmente introdotto la versione MCU di Mefisto, interpretato da Sacha Baron Cohen. Come la sua controparte nei fumetti, il cattivo sembra avere l’abitudine di fare accordi in cambio dell’anima di qualcuno. Nel caso di Parker Robbins, ciò significava cedergli The Hood affinché potesse ottenere tutto ciò che desiderava. Per quanto riguarda Riri Williams ( Dominique Thorne ), lei ha rinunciato alla sua anima ed è stata ricompensata con la resurrezione della sua migliore amica, Natalie. 🔗 Leggi su Cinefilos.it