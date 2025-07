ALESSANDRO CATTELAN PASSA A MEDIASET CON IL SUO LATE SHOW CANCELLATO DALLA RAI

Alessandro Cattelan trova nuova linfa e una seconda vita televisiva, passando da Rai a Mediaset dopo la cancellazione di Stasera c’è Cattelan. La sua brillante presenza si prepara a illuminare le serate di Canale 5 o Italia 1, confermando la formula vincente che ha conquistato i fan su Sky. Un ritorno che promette grandi sorprese e un nuovo capitolo nel mondo dello spettacolo italiano. Si arricchisce così, come anticipa Affari ...

Alessandro Cattelan ritrova il sorriso dopo che la Rai ha deciso di non rinnovargli il contratto, cancellando dalla programmazione Stasera c’è Cattelan. Il late show risorgerà in quel di Mediaset. Destinazione seconda serata di Canale 5 o Italia 1 e con una formula immutata che perdura dai tempi di Sky, creando un riconosciuto e perfetto connubio tra il brillante conduttore e il format televisivo. Si arricchisce così, come anticipa Affari Italiani, il parterre di conduttori Mediaset. Dopo Max Giusti che sarà impegnato in vari progetti e il Grande Fratello nip di Simona Ventura, arriva Cattelan. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ALESSANDRO CATTELAN PASSA A MEDIASET CON IL SUO LATE SHOW CANCELLATO DALLA RAI

