Dilei.it - Elisabetta Canalis e il terrore delle fiamme. Aveva preparato la fuga lampo: “Fumo nell’aria e sostanze nocive”

Leggi su Dilei.it

ha vissuto il dramma degli incendi di Los Angeles in prima persona. Ha corso un enorme rischio, insieme con la sua famiglia, ma è stata anche molto fortunata. A Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato cos’è accaduto in quei momenti di panico.Incendi in Californiasi è da tempo rifatta una vita negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles. È lì che ha vissuto per anni con il marito Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva (9 anni), e oggi convive con il compagno Georgian Cimpeanu (31 anni).Ha spiegato come al momento dello scoppio degli incendi fosse fuori casa.accompagnato sua figlia a scuola, per poi farecommissioni. Si è resa conto di colpo della nube diche andava alzandosi all’orizzonte, nell’areaPalisades, ovvero a est.“Ho subito chiamato il mio compagno per capire quale fosse la situazione a casa.