Ilgiornale.it - "È depresso", "Chi è lei?". Rissa in studio, poi Floris toglie l'audio: cos'è successo

Achille Totaro va all'attacco: "Vedo che sta male. Capisco che ha dei problemi, in Italia c'è Meloni e negli Usa c'è Trump". La replica di Alan Friedman: "Non la conosco, non capisce il giornalismo"