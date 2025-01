Iltempo.it - "Due giorni di Trump e siete in crisi isterica", Capezzone travolge Nardella

La seconda era di Donaldalla Casa Bianca è iniziata da 48 ore e la sinistra è già indi nervi. Danieleva all'attacco nella puntata di mercoledì 22 gennaio di 4 di sera, il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, eil dem Dariodopo le polemiche per i primi provvedimenti del presidente Usa su immigrazione e politiche green, senza contare il caso del fantomatico saluto romano di Elon Musk. "già indopo due, non oso pensare dopo quattro anni", attacca il direttore editoriale di Libero. ", ti do delle informazioni visto che sei parlamentare europeo.", continua. In primis i tanto paventati dazi minacciati da: "Ce l'ha anche l'Europa, si chiamano Iva sull'importazione. Allora con quale faccia tu dici a" che è "cattivo perché mette i dazi quando li mettiamo anche noi?".