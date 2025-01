Terzotemponapoli.com - De Giovanni: “Napoli-Juventus? Non una gara come le altre”

Maurizio De, scrittore, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“Premio? Uno splendido momento al Teatro Mercadante in presenza anche del sindaco Manfredi. E’ stato aperto a tutti, con i libri vincitori messi in scena con una sorta di recita. Sono molto felice.? Non sarà mai una partitale. E’ un discorso provinciale, per crescere questo discorso non dovrebbe esserci più, anche perchè ilormai è una squadra di vertice. Ma larappresenta il potere e i suoi tifosi vengono da ogni zona in cui la squadra locale non è ai massimi livelli.