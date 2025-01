Cortinametraggio 2025 Michela Giraud entra in Giuria Commedia

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 22 gen. (askanews) –celebra 20 anni di storia dedicati alla promozione del cortometraggio italiano e alla valorizzazione dei giovani talenti del cinema. In occasione di questa edizione speciale, il festival, fondato e presieduto da Maddalena Mayneri e in co-organizzazione con Giusi Gallotto di Nuove Reti, che si terrà a Cortina d’Ampezzo dal 17 al 23 marzo, annuncia l’ingresso nelladi tre grandi protagonisti del panorama artistico italiano: l’attrice e comica, che ricordiamo recentemente in Flaminia che ha segnato il suo debutto alla regia e Maschile Plurale di Alessandro Guida e i registi Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana, autori di opere cinematografiche di successo come Metti la nonna in freezer e la serie tv The Bad Guy. Una squadra di giurati d’eccezione che si affianca ai nomi già annunciati: Andrea Roncato, Pippo Mezzapesa, Sara Ciocca e Leonardo Maltese, confermando l’alta qualità artistica e culturale di questa edizione.