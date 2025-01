Ilrestodelcarlino.it - Biancorossi in frenata. Il Mantova non perdona

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Battuta d’arresto casalinga per la Primavera 3 del Rimini. A fare la voce grossa al ’Neri’ è la capolistatrascinata dai gol di Zago, Allushi e Zonzella, dopo il vantaggio iniziale deifirmato da Jallow, l’attaccante ’prestato’ per l’occasione alla Primavera. Idopo la seconda del girone di ritorno restano, così, inchiodati a quota 16 in classifica, in compagnia di Lumezzane e Pro Patria. Rimini: Generali, Ciavatta, Bacchiocchi, Volonghi (23’ st Lepri), El Archi, Aruta (33’ st Toni), Mini, Camiciottoli, Jallow (23’ st Capicchioni), Padroni (14’ st Conti), Rubino (33’ st Sposato). A disp.: Bagli, Brolli, Urciuoli, Drudi, Di Ghionno. All.: Biavati.: Fratti, Sanseverino, Donzella, Bottazzi (45’ st Santinato), Leardini, Stambolliu, Zamboni (48’ st Malcisi), Carreri (30’ st Beraldi), Allushi (30’ st Banna), Zago, Cinetti (1’ st Bayou).