Agricoltori in corteo | la manifestazione parte dal capoluogo

Tempo di lettura: 2 minutiLa crisi che ha colpito le aziende agricole e della pesca in Italia richiede una risposta immediata e concreta. Per questo motivo,, allevatori, pescatori, artigiani e cittadini si daranno appuntamento martedì 28 gennaio 2025 alle ore 16:00 ad Avellino per una grande mobilitazione unitaria.“Un paese senza, allevatori e pescatori non è libero e non ha futuro”. Un messaggio che sottolinea l’importanza di queste categorie per la sovranità alimentare, la tutela dell’ambiente e l’economia nazionale.L’incontro inizierà nel piazzale antistante lo stadionio-Lombardi e proseguirà con unattraverso il centro della città, terminando con un presidio in piazza Libertà.Gli organizzatori hanno lanciato un appello accorato alle istituzioni, chiedendo di dichiarare lo stato di crisi socio-economica per l’agricoltura e la pesca.