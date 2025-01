Zonawrestling.net - WWE: Jey Uso e Gunther si scontrano in un acceso confronto a RAW prima di Saturday Night’s Main Event

Leggi su Zonawrestling.net

L’episodio di RAW del 20 gennaio è stato ricco di emozioni, con Jey Uso pronto a infiammare il pubblico a suon di YEET. In vista deldel 25 gennaio, dove sfideràper il titolo mondiale WWE, Uso è stato il protagonista della serata, aprendo lo show con grande energia.Quando la sua musica ha risuonato, l’intera arena è esplosa, YEETando insieme a lui. Senza perdere tempo, Uso ha parlato del suo attesissimo match contro. Ma poco dopo, la musica del “Ring General” ha annunciato il suo ingresso sul ring. Uso ha dichiarato che avrebbe preso il titolo diper appenderlo nella sua stanza, ma il “Ring General” lo ha deriso, definendolo un “piccolo uomo divertente.”#JeyUso and #kick off #WWERAW with Jey being called a useless idiot! Jey is firm that he's leaving #WWESNME as champion.