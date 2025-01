Ilgiorno.it - Vince Piero Lotito con “Di freccia e di gelo“. Sulla storia di Ötzi

, con il romanzo “Die di“ (Mondadori), il vincitore del Premio dei Lettori Lucca Roma edizione 2023/2024, la prestigiosa manifestazione letteraria fondata nel 1988 dalla scrittrice Francesca Duranti e organizzata dalla Società Lucchese dei Lettori. La consegna si è tenuta nella cinquecentesca Villa Rossi (Gattaiola, Lucca) alla presenza di appassionati e personaggi del mondo letterario. Il romanzo di, giornalista de Il Giorno, "è emozionante, coinvolgente, in cui immaginazione esi fondono aprendo una finestra nuova sul mondo preistorico", si legge in una nota del Premio dei lettori. L’idea nasce dal ritrovamento, effettivamente avvenuto nel 1991 in Alto Adige, del corpo ben conservato di un uomo rimasto intrappolato nel ghiacciaio del Similaun 5.