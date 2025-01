Anteprima24.it - Via Tedesco e via Imbimbo, il Comune risolve la querelle degli impianti di riscaldamento

Tempo di lettura: 2 minutiL’Amministrazione comunale ha approvato il provvedimento che autorizza gli assegnatariimmobili E.R.P. di proprietà del, localizzati in Avellino alla Via Francescon. 253 e alla Via Luigin. 40, a distaccarsi dall’impianto dicentralizzato, provvedendo all’acquisto e all’installazione di una caldaia autonoma nell’alloggio assegnatogli.Le spese per la realizzazionediautonomi, si legge nella delibera di giunta proposta dal Sindaco, Laura Nargi, saranno ripartite al 50% tra ile l’assegnatario. Nello specifico, la quota in capo alsarà scorporata dalla società “Assoservizi” dai canoni dovuti dall’assegnatario per la locazione dell’alloggio di proprietà dell’ente.Si tratta di un provvedimento che pone fine alla lungalegata alla fruizione del servizio dida parte di numerosi inquilini che, nel corsoultimi anni, avevano subito il bloccoa causa delle morosità maturate da altri.