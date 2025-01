Usa Meloni | ogni rapporto solido è porta aperta per l’Italia

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 21 gen. (askanews) – “Mi chiedono spesso perché io vado così tanto all’estero, perché dedichi così tanta parte della mia energia alla politica estera. Banalmente, perché non è politica estera, è politica interna. Nel senso cheche si crea è unaper le nostre imprese, per i nostri prodotti. È un’occasione per i nostri lavoratori”. Lo afferma in un video postato su X la presidente del Consiglio Giorgia, che ieri ha partecipato a Washington alla cerimonia di insediamento del presidente Usa Donadl Trump. “Faccio del mio meglio per aprire quelle porte – prosegue la premier -, perché so che una volta che è statail resto del lavoro lo farete voi”. “Costruire solide relazioni per il presente e il futuro della nostra Nazione”, scrivea corredo del video.