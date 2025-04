Superguidatv.it - The Couple, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 14 aprile 2025, seconda puntata

Si è conclusa ladi “The– Una vittoria per due“, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi in primata su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladi Theandata in onda lunedì 14con le ultime.Il racconto della diretta della 2adi Thedi lunedì 14Ladi The– Una vittoria per due di lunedì 14è iniziata con l’ingresso di Ilary Blasi fasciata in un bellissimo abito bianco. Il programma entra subito nel vivo con i primi scontri scoppiati nella casa tra Elena Barolo e Laura Maddaloni, ma anche tra le Sorelle Boccoli con Manila Nazzaro definita fredda. Spazio poi ad un momento davvero emozione per le Sorelle Testa, Lucia ed Irma, che raccontano la loro vita.