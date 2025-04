Orti di San Tomaso approvato il progetto un’oasi naturalista nel cuore di Bergamo

Ecodibergamo.it - Orti di San Tomaso, approvato il progetto: un’oasi naturalista nel cuore di Bergamo Leggi su Ecodibergamo.it IL RECUPERO. Via al restauro, recupero e riqualificazione del patrimonio verde dell’antico Borgo Pignolo.

Potrebbe interessarti anche:

Giornata nazionale per la vita, nel quartiere di San Tomaso il ricordo di Giulia Gabrieli

L’APPUNTAMENTO. I genitori di Giulia sono stati invitati da don Giuseppe Rossi a tenere una testimonianza e verrà riproposta la sua intervista del 2011.

Infortunio a San Tomaso: in azione due squadre dei vigili del fuoco e il soccorso alpino

Brutto infortunio durante un'escursione sulle alture di San Tomaso, nel territorio comunale di Valmadrera. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 9 marzo per portare aiuto a ...

San Lorenzo, via gli alberi e il verde: al posto degli orti didattici ora c'è il parcheggio di un B&B

La lunga e infinita storia della particella 26 di San Lorenzo si "arricchisce" di un nuovo capitolo. Siamo tra via dei Sabelli e via dei Volsci, a due passi dall'area del cimitero monumentale del ...