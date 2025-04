Longhi Inter avvantaggiata sul Napoli Solo un pazzo potrebbe dirlo

Longhi non si sbilancia sulla corsa allo scudetto tra Inter e Napoli, con ancora una serie di partite che potrebbero ribaltare tutto. Ma di una cosa il giornalista è sicuro.PERICOLO – Bruno Longhi, Intervenuto nella trasmissione di Radio Sportiva, dichiara sulla sfida al vertice tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Antonio Conte: «Corsa scudetto? Da qui in avanti non si possono fare previsioni sulle partite perché abbiamo visto quello che sta accadendo ultimamente. Il Napoli che pareggia 0-0 col Venezia, l’Inter che sta vincendo 2-0 a Parma e poi fa 2-2. Poi rischia con l’Udinese ed anche col Cagliari. Il pericolo è sempre dietro l’angolo, perché sono tutte squadre preparate allenate da mister che conoscono benissimo le strategie degli avversari, anche se si chiamano Inter o Napoli». Inter-news.it - Longhi: «Inter avvantaggiata sul Napoli? Solo un pazzo potrebbe dirlo!» Leggi su Inter-news.it Brunonon si sbilancia sulla corsa allo scudetto tra, con ancora una serie di partite chero ribaltare tutto. Ma di una cosa il giornalista è sicuro.PERICOLO – Brunovenuto nella trasmissione di Radio Sportiva, dichiara sulla sfida al vertice tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Antonio Conte: «Corsa scudetto? Da qui in avanti non si possono fare previsioni sulle partite perché abbiamo visto quello che sta accadendo ultimamente. Ilche pareggia 0-0 col Venezia, l’che sta vincendo 2-0 a Parma e poi fa 2-2. Poi rischia con l’Udinese ed anche col Cagliari. Il pericolo è sempre dietro l’angolo, perché sono tutte squadre preparate allenate da mister che conoscono benissimo le strategie degli avversari, anche se si chiamano».

