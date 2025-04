Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Osimhen, il vicepresidente del Galatasaray svela il piano per il futuro: “Vogliamo che…”

2025-04-14 18:42:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal:ISTANBUL (TURCHIA) – “resta al? Ha detto che il nostro club rimarrà per sempre nel suo cuore. Ma ciò non vuol dire che se ne andrà.tenerlo con noi“. È la posizione ufficiale di Ibrahim Hatipoglu,dei ‘Leoni’ di Istanbul sull’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli e in prestito al club turco. Secondo quanto riportato da ‘mediaset’, le parole del numero due delnon sono altro che una replica a quelle pronunciate dal bomber nigeriano pochi giorni fa: “Ci sono sempre voci su di me, ma io vivo il momento“, aveva sottolineatoin merito al suo. “Adesso mi sto godendo tutto questo. I tifosi mi hanno sostenuto in modo incredibile.