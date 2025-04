Chiusura di via San Bernardino a Bergamo circolazione in difficoltà Foto

Ecodibergamo.it - Chiusura di via San Bernardino, a Bergamo circolazione in difficoltà - Foto Leggi su Ecodibergamo.it VIABILITÀ. Diverse complicazioni in tutto il quartiere: traffico in aumento in via Autostrada e via San Giorgio.

Potrebbe interessarti anche:

Chiusura nido Ospedale San Giovanni a Roma. Iacomini (Unicef Italia): “Garantire continuità educativa ai bambini”

“Apprendo con preoccupazione la notizia della chiusura dell’asilo nido il ‘Giardino magico’ presso l’Ospedale San Giovanni Addolorata, una realtà che, grazie alla convenzione con Roma Capitale, ...

Chiusura di ArcelorMittal a San Mango sul Calore, Cirielli: "La Regione si attivi per tutelare lavoratori e territorio"

"La notizia della chiusura di Arcelor mittal di San Mango sul Calore desta allarme, perché colpisce un territorio che negli ultimi venti anni ha subito fortemente il fenomeno dello spopolamento; ...

Autopalio: chiusura notturna tratto Greve in Chianti-San Casciano sud

Nell'ambito dei lavori in corso per il risanamento strutturale del viadotto Falciani L'articolo Autopalio: chiusura notturna tratto Greve in Chianti-San Casciano sud proviene da Firenze Post.