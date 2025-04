Ecco chi sono davvero i maranza quello che non vi dicono

sono in questo ambiente / di matti, di maranza / e di malati di mente». Correva l'anno 1988, il muro di Berlino era ancora al suo posto, il Milan di Arrigo Sacchi iniziava il suo incredibile ciclo e nella canzone “Il capo della banda”, dell'allora ventenne Jovanotti, compariva per la prima volta la parola “maranza”. Nei successivi trent'anni questo termine lo abbiamo sentito tutti, e tanti lo hanno sicuramente anche usato. Però, a dire la verità, la parola non aveva avuto un particolare successo. Poi, circa tre anni fa, Ecco l'inaspettato ritorno. Un ritorno “trionfale”. Grazie alle misteriose leggi della lingua, i maranza sono arrivati sulla bocca di tutti. Giovanissimi, giovani e meno giovani. Peccato che, come spesso capita, sembra trattarsi di un fenomeno di cui si parla tanto ma di cui si è capito ancora poco. Liberoquotidiano.it - Ecco chi sono davvero i maranza: quello che non vi dicono Leggi su Liberoquotidiano.it «Mi chiamo Jovanotti / ein questo ambiente / di matti, di/ e di malati di mente». Correva l'anno 1988, il muro di Berlino era ancora al suo posto, il Milan di Arrigo Sacchi iniziava il suo incredibile ciclo e nella canzone “Il capo della banda”, dell'allora ventenne Jovanotti, compariva per la prima volta la parola “”. Nei successivi trent'anni questo termine lo abbiamo sentito tutti, e tanti lo hanno sicuramente anche usato. Però, a dire la verità, la parola non aveva avuto un particolare successo. Poi, circa tre anni fa,l'inaspettato ritorno. Un ritorno “trionfale”. Grazie alle misteriose leggi della lingua, iarrivati sulla bocca di tutti. Giovanissimi, giovani e meno giovani. Peccato che, come spesso capita, sembra trattarsi di un fenomeno di cui si parla tanto ma di cui si è capito ancora poco.

