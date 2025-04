Inter parla Meret Speriamo in un passo falso

Meret ha dichiarato: "Dovevamo vincere, sfrutteremo eventuali passi falsi dell'Inter". parlando della partita vinta contro l'Empoli 3-0: "Dovevamo vincere stasera per dare una risposta importante, affrontata nel modo migliore dopo i primi cinque minuti. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio e poi nella ripresa c'è stato un crescendo con cui l'abbiamo chiusa. Siamo arrivati al 90? con più tranquillità, siamo contenti della porta rimasta imbattuta. Penso sia stata una vittoria meritata per quanto mostrato". Napoli che sente la pressione dell'inseguimento ai nerazzurri. "Lotta scudetto? Ovviamente ci crediamo, siamo lì e non dobbiamo mollare: dobbiamo sfruttare qualche passo falso dell'Inter se arriverà, e provare a vincerle tutte.

Meret: "Napoli, ecco cosa servirà per lo Scudetto. Con Conte dobbiamo essere sempre al top". Meret spinge il Napoli: "Sono tutte finali per lo scudetto. Un difetto? Pochi gol". Napoli, Di Lorenzo sullo scudetto: "Speriamo in un passo falso dell'Inter". Inter, idea Meret: se non rinnova col Napoli, Marotta e Ausilio tenteranno il colpo a zero. Rinnovo Meret, TMW annuncia: firma nei prossimi giorni! Spunta retroscena sull'Inter. Meret: "Abbiamo dato continuità alla prova con l'Inter, ma dobbiamo chiudere prima le gare". Ne parlano su altre fonti

Come scrive inter-news.it: Meret: «L’Inter corre forte, speriamo di rosicchiare punti. Crederci» - Meret parla al termine della vittoria del Napoli ... Ci crediamo allo scudetto, siamo là. L’Inter corre forte e noi dobbiamo cercare di vincere tutte le partite. Speriamo di rosicchiare qualche punto» ...

Lo riporta informazione.it: Meret non si nasconde: «Vogliamo provare a sognare qualcosa di grande, l’Inter è una grande squadra e lo sta dimostrando. Dobbiamo provare a…» - Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato così delle ambizioni scudetto dei partenopei e della lotta a distanza con l’Inter Intervenuto sulle frequenze di Radio Crc, il portiere del Napoli, Alex ...

msn.com riferisce: Napoli, Meret: "Buon punto a Bologna. L'Inter? Difficile perda punti, ma noi ci siamo" - Il portiere azzurro parla a Radio Crc del momento dei suoi: "Al Dall'Ara abbiamo disputato un ottimo primo tempo. Dobbiamo imparare a giocare allo stesso modo nella ripresa, senza avere cali" ...