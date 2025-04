The Couple i nominati e le nomination di ieri sera 14 aprile 2025 Video Mediaset

Couple – Una vittoria per due è tempo di nomination. Ilary Blasi invita le otto coppie di concorrenti a fare il nome di due coppie da mandare al televoto.

nomination The Couple del 14 aprile 2025 2a puntata

E' tempo di nomination a The Couple. La seconda puntata del nuovo reality show di Canale 5 entra nel vivo con le nomination. Ecco nel dettaglio le nomination delle singole coppie di concorrenti:

Elena Barolo e Thais Wiggers nominano: "noi vorremmo, visto che siamo due donne sportive vorremmo combattere fino alla fine con le coppie che riteniamo più forti. Riteniamo più deboli le coppie di Jasmine e Pierpaolo e Laura e Giorgia";

Fratelli Mileto fanno il nome di Pierangelo e Jasmine e Thais e Elena;

Sorelle Testa votano: Thais e Elena "non ci abbiamo quasi mai parlato" e Antonino e Andrea;

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli nominano Pierangelo e Jasmine e Lucia e Irma Testa "non c'è simpatia";

Manila e Stefano votano Thais e Elena e Giorgia e Laura;

Laura e Giorgia nominano: Thais e Elena e Danilo e Fabrizio;

Jasmine e Pierangelo votano: i fratelli Mileto e Antonino e Andrea;

Sorelle Boccoli nominano le sorelle Testa e Thais e Elena.

