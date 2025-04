Marge Simpson ha un segreto da 36 stagioni

Simpson è in onda con episodi inediti ogni settimana, e l’ultimo episodio della stagione 36 ha rivelato un colpo di scena sorprendente: Marge Simpson nasconde da ben 36 stagioni un segreto che spiega molto del suo comportamento nel corso degli anni.Negli ultimi tempi, la serie ha iniziato a sperimentare con trame più audaci, offrendo nuove prospettive anche sui personaggi storici. Questa volta è toccato a Marge, e l’episodio appena andato in onda ci mostra un lato inedito della donna che, da sempre, riesce a mantenere la calma nonostante la follia che la circonda.Il segreto di Marge: lettere di rabbia nascosteL’episodio 14 della stagione 36, intitolato “P.S. I Hate You”, ruota attorno al compleanno di Marge, durante il quale tutta Springfield la celebra come la donna più gentile della città. Nerdpool.it - Marge Simpson ha un segreto da 36 stagioni! Leggi su Nerdpool.it La nuova stagione de Iè in onda con episodi inediti ogni settimana, e l’ultimo episodio della stagione 36 ha rivelato un colpo di scena sorprendente:nasconde da ben 36unche spiega molto del suo comportamento nel corso degli anni.Negli ultimi tempi, la serie ha iniziato a sperimentare con trame più audaci, offrendo nuove prospettive anche sui personaggi storici. Questa volta è toccato a, e l’episodio appena andato in onda ci mostra un lato inedito della donna che, da sempre, riesce a mantenere la calma nonostante la follia che la circonda.Ildi: lettere di rabbia nascosteL’episodio 14 della stagione 36, intitolato “P.S. I Hate You”, ruota attorno al compleanno di, durante il quale tutta Springfield la celebra come la donna più gentile della città.

Potrebbe interessarti anche:

Nintendo Switch 2: Ecco perché Nintendo ha scelto uno schermo LCD

Con l’annuncio ufficiale della Nintendo Switch 2, una delle novità che ha subito attirato l’attenzione è stata la scelta del display. Contrariamente alle aspettative di molti, Nintendo ha deciso di ...

Tudor Juve, le sue possibilità di rimanere in bianconero sono in ribasso! La società ha un’idea ben precisa su di lui: ecco qual è!

di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il matrimonio in bianconero non sembra destinato a durare per molto! L’indiscrezione è chiara Igor Tudor non sembra destinato a rimanere sulla panchina della ...

Perché il Milan ha preso Gimenez

Santiago Gimenez è sempre stato un vecchio pallino del Milan. I primi contatti per l`attaccante messicano ex Feyenoord c`erano stati un paio...

I Simpson, l’ultimo episodio ha svelato un segreto che Marge ha nascosto per 36 anni. I Simpson: il nuovo rinnovo la trasforma in una delle serie più longeve di tutti i tempi. Dopo 35 anni i Simpson risolvono il grande mistero di Homer. I Simpson: I 5 episodi della prima stagione che dimostrano che era un capoloro. I Simpson, la serie ha finalmente rotto il silenzio sulla famosa teoria su Ralph!. 10 segreti imperdibili che non sai sui Simpson. Ne parlano su altre fonti

serial.everyeye.it comunica: I Simpson, Marge ha nascosto questo segreto per ben 36 stagioni! - Un segreto di Marge, celato per ben 36 stagioni, viene finalmente rivelato, sorprendendo personaggi e fan della serie.

bestmovie.it comunica: I Simpson, l’ultimo episodio ha svelato un segreto che Marge ha nascosto per 36 anni - L'ultimo episodio della 36° stagione de I Simpson ha svelato finalmente un segreto che Marge Simpson si portava dietro da tempo ...

Riporta comingsoon.it: I Simpson cambia l'aspetto di due personaggi storici e i fan insorgono - L'episodio della stagione 36 de I Simpson andato in onda sull'americana FOX domenica ha mostrato tre personaggi storici della serie animata profondamente cambiati.