Liverpool Arsenal e Man United hanno detto di pagare un grande prezzo per Ekitike

Liverpool a Fulham (foto di Ryan Pierse/Getty Images)Club della Premier League tra cui Liverpool, Manchester United e Arsenal stanno monitorando l’attaccante di Eintracht Francoforte Hugo Ekitike.L’attaccante francese di 22 anni si sta godendo una stagione impressionante, avendo segnato 21 gol e sta facendo una media di un goal o assiste ogni 103 minuti.L’impressionante forma di Ekitike ha spinto Francoforte a fissare un prezzo sostanziale richiesto.Secondo quanto riferito, il Bundesliga Club sta cercando una commissione di € 100 milioni (£ 86,5 milioni) secondo Sport Bild.Gli scout dei club della Premier League interessati erano presenti per guardare Ekitike durante la recente partita di quarti di finale di Europa League di Francoforte contro il Tottenham Hotspur, dove ha segnato un goal in un pareggio per 1-1. Leggi su Justcalcio.com Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Arne Slot durante la sconfitta dia Fulham (foto di Ryan Pierse/Getty Images)Club della Premier League tra cui, Manchesterstanno monitorando l’attaccante di Eintracht Francoforte Hugo.L’attaccante francese di 22 anni si sta godendo una stagione impressionante, avendo segnato 21 gol e sta facendo una media di un goal o assiste ogni 103 minuti.L’impressionante forma diha spinto Francoforte a fissare unsostanziale richiesto.Secondo quanto riferito, il Bundesliga Club sta cercando una commissione di € 100 milioni (£ 86,5 milioni) secondo Sport Bild.Gli scout dei club della Premier League interessati erano presenti per guardaredurante la recente partita di quarti di finale di Europa League di Francoforte contro il Tottenham Hotspur, dove ha segnato un goal in un pareggio per 1-1.

