Elezioni regionali Antonella Viola dice no al Pd Sono donna madre scienziata rischierei di perdere la mia autonomia E rispunta Achille Variati

Viola alla V di Variati. L?immunologa Antonella Viola, pugliese di Taranto ma da anni veneta d?adozione, ha rinunciato alla proposta del centrosinistra di. Ilgazzettino.it - Elezioni regionali. Antonella Viola dice no al Pd: «Sono donna, madre, scienziata: rischierei di perdere la mia autonomia». E rispunta Achille Variati Leggi su Ilgazzettino.it VENEZIA - Dalla V dialla V di. L?immunologa, pugliese di Taranto ma da anni veneta d?adozione, ha rinunciato alla proposta del centrosinistra di.

Potrebbe interessarti anche:

Elezioni Regionali, Antonella Viola rifiuta la proposta di candidatura del Pd

No, grazie. Con un video postato su Facebook, l'immunologa Antonella Viola ha declinato la proposta di candidatura alla presidenza della Regione Veneto avanzata dal Partito democratico: «Resterò ...

Elezioni Regionali Campania, Piantedosi: “Io candidato? Penso solo al Viminale”

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rigetta al mittente l'ipotesi candidatura in Campania: "Fuori dal ministero solo per un ruolo all'Avellino Calcio.."Continua a leggere

Data elezioni regionali in Toscana, Giani: “Sbagliato andare a votare nel periodo di allerte meteo”

Firenze, 11 aprile 2025 – Meglio anticipare il voto regionale per non incappare in allerte meteo? Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, interviene sul tema della possibile data delle ...

Elezioni Regionali, Antonella Viola rifiuta la proposta di candidatura del Pd. Regione Veneto, Antonella Viola non si candiderà alla presidenza con il centrosinistra. Elezioni regionali. Antonella Viola dice no al Pd: «Sono donna, madre, scienziata: rischierei di perdere la mi. Viola si tira fuori dalla corsa al post Zaia: «Onorata della proposta, ma sono donna, madre e scienziata». Il Veneto e la tentazione Antonella Viola, così il Pd prepara il piano per il dopo Zaia. E gli sfidanti latitano. Elezioni regionali, Viola declina l’invito del centrosinistra: «Faccio la scienziata». Ne parlano su altre fonti

veneziatoday.it comunica: Elezioni Regionali, Antonella Viola rifiuta la proposta di candidatura del Pd - L'immunologa ha pubblicato sui social un filmato in cui spiega i motivi per cui ha deciso di declinare l'offerta del Partito Democratico ...

Lo riporta msn.com: Antonella Viola dice no alla corsa per la presidenza del Veneto: «Sono una scienziata e non vogliono perdere l’autonomia» – Il video - Il rifiuto dell'immunologa alla candidatura del centrosinistra, con ringraziamenti. «Onorata, ma il rischio è quello di perdere quell'autonomia che per me è essenziale nella scienza» L'articolo Antone ...

Scrive padovaoggi.it: Viola si tira fuori dalla corsa al post Zaia: «Onorata della proposta, ma sono donna, madre e scienziata» - La biologa e divulgatrice scientifica divenuta volto noto nel periodo della pandemia era stata contattata dalla coalizione del centrosinistra per provare la scalata alla Regione ...