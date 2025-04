The Couple il favoloso mondo di Elena Barolo le critiche di Laura Maddaloni ci sta prendendo in giro Video Mediaset

Elena Barolo continua a divertire a The Couple. La ex velina di Striscia La Notizia durante la diretta si esibisce con una canzone scritta e dedicata a Marilyn Monroe.Elena Barolo, la canzone per Marilyn Monroe a The CoupleDalla passione per gli uccelli alla canzone scritta per Marilyn Monroe. Elena Barolo continua a stupire a The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. La ex velina di Striscia La Notizia prima di esibirsi confessa: "ho dedicato questa canzone a Marilyn". La performance non convince Laura Maddaloni che commenta: "credo che ci stai prendendo in giro". Anche Ilary Blasi dallo studio ironizza: "se Marilyn fosse stata viva sarebbe morta su due piedi".Poi è la volta di Luca Tommasini: "anche io da ragazzino sognavo ed immaginavo cose, ma quello che voglio dire a Elena svegliamoci, è pieno di lupi qui dentro".

