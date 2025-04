Thesocialpost.it - Omicidio nella notte a Roma, un uomo e una donna uccisi per strada. Caccia ai killer

– Una coppia di cittadini cinesi è stata freddata a colpi d’arma da fuocotarda serata di lunedì, in via Prenestina 70, all’altezza del Pigneto, sotto la tangenziale Est. I due, une una, sono stati trovati privi di vita dai sanitari dell’Ares 118, intervenuti dopo la segnalazione di alcuni residenti. I colpi, esplosi da almeno due persone in fuga su una moto, non hanno lasciato scampo.L’agguato è avvenuto nei pressi dell’abitazione della coppia, mentre le vittime – secondo le prime ricostruzioni – stavano forse rientrando a casa. I carabinieri sono al lavoro per chiarire la dinamica e il movente dell’episodio. Al momento non è esclusa alcuna pista: si indaga sia sull’ipotesi di un regolamento di conti, sia su quella di una rapina finita nel sangue.La zona non è nuova a episodi di violenza.