Dazi di Trump Ue mette in pausa contromisure a tariffe Usa

pausa fino a 90 giorni nelle contromisure ai Dazi Usa sull’importazione di prodotti in acciaio e alluminio dall’Ue. La pausa è stata annunciata dalla presidente Ursula von der Leyen dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sospeso i Dazi cosiddetti “reciproci” per 90 giorni, dopo l’impennata registrata dai rendimenti dei buoni del Tesoro americani, considerati beni rifugio. La pausa è stata decisa per dare spazio ai negoziati. Ieri, lunedì 14 aprile, il commissario al Commercio Maros Sefcovic si è recato a Washington per colloqui con le controparti americane. Tecnicamente, ieri l’Unione ha adottato due atti: uno che attiva le contromisure Ue, su merci importate dagli Usa per circa 21 mld di controvalore, e un altro che sospende le stesse misure fino al 14 luglio 2025. Leggi su Ildenaro.it (Adnkronos) – La Commissione Europea ha formalizzato lafino a 90 giorni nelleaiUsa sull’importazione di prodotti in acciaio e alluminio dall’Ue. Laè stata annunciata dalla presidente Ursula von der Leyen dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha sospeso icosiddetti “reciproci” per 90 giorni, dopo l’impennata registrata dai rendimenti dei buoni del Tesoro americani, considerati beni rifugio. Laè stata decisa per dare spazio ai negoziati. Ieri, lunedì 14 aprile, il commissario al Commercio Maros Sefcovic si è recato a Washington per colloqui con le controparti americane. Tecnicamente, ieri l’Unione ha adottato due atti: uno che attiva leUe, su merci importate dagli Usa per circa 21 mld di controvalore, e un altro che sospende le stesse misure fino al 14 luglio 2025.

