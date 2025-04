Latuafonte.com - The Couple sondaggio primo televoto ultim’ora: coppia eliminata

Leggi su Latuafonte.com

Chi sarà eliminato nella terza puntata di The? Lunedì 21 aprile 2025 andrà in onda il terzo appuntamento di questa prima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Per i concorrenti è arrivato il momento di sfidarsi con le preferenze del pubblico. Infatti, questo è ile lunedì prossimo ci sarà la primadi questa edizione. In sfida ci sono: Pierangelo Greco con Jasmine Carrisi, Elena Barolo con Thais Wiggers. Abbiamo aperto il nostroqui di seguito, vediamo insieme cosa dicono le percentuali.Thesondaggi oggi: chi rischia l’eliminazioneLeggi anche: Theconcorrenti: qual è lapiù amata oraLeggi anche: Ilary Blasi incanta a The: marca e prezzo dell’abito bianco da sognoDiamo inizio ai sondaggi dei televoti di The