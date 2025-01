Biccy.it - Trattativa internazionale clamorosa per Sanremo, parla Conti

Leggi su Biccy.it

Carlonei giorni scorsi ha annunciato due dei “super ospiti” che saliranno sul palco del Teatro Ariston per il Festival di: Damiano David e Jovanotti. Ai due cantanti però se ne aggiungeranno altri, perché pare che si sia in corso una. Carloin una lunga intervista rilasciata ad Andreaper Il Fatto Quotidiano ha rivelato che tra gli ospiti del Festival potrebbe esserci anche un’artista italiano ma famoso in tutto il mondo, un nome davvero grosso.Secondo quello che ha riportato Ivan Rota di Dagospia, alla corte di Carlo potrebbero arrivare Laura Pausini e Andrea Bocelli, mentre sarebbe difficile vedere Lady Gaga a(c’era chi si diceva quasi sicuro del suo arrivo): “Carlorivela che è in corso dei contatti per avere ospite a2025 un “artista italiano mondiale”.