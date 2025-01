Terracina cade un pino in via Appia | il Comune abbatterà le piante pericolose

Leggi su Ilfaroonline.it

Caduta delin viadomenica, le dichiarazioni del Sindaco e dell’Assessore all’Ambiente, 21 gennaio 2025 – “La caduta delin viaè un evento che, fortunatamente, non ha causato danni a persone o cose, ma evidenzia chiaramente i rischi legati alla presenza di alberi non adatti al contesto urbano, soprattutto in un periodo in cui eventi climatici estremi sono sempre più frequenti”. Così l’assessore Maurizio Casabona dopo che domenica sera, durante un violento temporale, unè caduto rovesciandosi in un piazzale privato.“La scelta di procedere con l’abbattimento e la sostituzione delleè una decisione difficile ma necessaria, volta a prevenire tragedie future. Vorrei sottolineare che una caduta simile durante un orario di lavoro avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche – continua l’Assessore -.