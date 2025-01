Inter-news.it - Sparta Praga-Inter -1, il programma: allenamento, volo e conferenza!

Vigilia di, partita valida per la penultima giornata della fase campionato di Champions League. La giornata dei nerazzurri inizierà ufficialmente alle 12 per poi proseguire fino alla serata di– Giornata ricca oggi per l’, in questa vigilia di Champions League. Domani i nerazzurri saranno ospiti allo Stadion Letna diper il match valido per la penultima giornata della fase campionato. La squadra di Simone Inzaghi, tredici punti all’attivo, punta al successo per avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare dagli insidiosi playoff. Ildei nerazzurri partirà ufficialmente alle 12, quando ci sarà la rifinitura ad Appiano Gentile. Dopodiché pranzo e poi nel pomeriggio partenza verso. Ildovrebbe essere fissato per le 16.