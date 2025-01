Lanazione.it - Sabato 1 febbraio monumento del Petrarca illuminato di blu

Arezzo, 21 gennaio 2025 –deldi blu in occasione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo Il Comune di Arezzo aderisce alla “Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo” illuminando di blu ildedicato a Francesco. La “Giornata” è stata istituita nel 2017 per ricordare le vittime civili di tutte le guerre e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto che i conflitti hanno sulle popolazioni civili coinvolte, al fine di promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra secondo i principi dell’articolo 11 della Costituzione. Nel2022 l’ANCI e l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) hanno firmato un protocollo d’intesa per celebrare la giornata in tutto il Paese in maniera coordinata e sinergica.