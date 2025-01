Pronosticipremium.com - Roma, Inzaghi blinda Frattesi: “Lui è sereno, gli piace stare in gruppo”

Leggi su Pronosticipremium.com

Reduce dalla vittoria per 3-1 con il Genoa, lacontinua a guardare avanti. I giallorossi hanno ritrovato la via della vittoria in grande stile, con una prestazione di alto livello sia nel primo che nel secondo tempo. Ora il focus si sposta sull’impegno in Europa League, competizione che va valorizzata per prestigio ed importanza a livello internazionale. I capitolinibbero preparando con cura la prossima gara con l’AZ Alkmaar, in programma giovedì 23 gennaio alle 18:45 all’AFAS Stadion. Una trasferta estremamente delicata, contro un avversario che tenterà di compiere un’impresa di fronte ai suoi tifosi.Tra oggi e domani, però, si giocherà anche la 7° giornata di Champions League, utile per capire chi strapperà il pass per il prossimo turno. Una delle squadre impegnate in Coppa Campioni è senza ombra di dubbio l’Inter, in campo tra 24 ore contro lo Sparta Praga.