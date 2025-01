Sport.quotidiano.net - Ravenna, il rimpianto di quel minuto fatale Ma la testa è già alla pseudo-Pistoiese

Leggi su Sport.quotidiano.net

Da una vittoria gettata alle ortiche è arrivata la leadership in classifica, in condominio con Forlì e Tau Altopascio. Questa la sintesi dell’1-1 esterno col Tuttocuoio. Il pirotecnico finale di partita (due rigori, con tanto di malore in panchina della presidentessa di casa Paola Coia e successivo gestaccio del figlio Fino, capitano dei toscani, rivolto ai tifosi giallorossi in tribuna) ha caratterizzato un match che, finozona Cesarini, aveva vissuto sull’espulsione di Lordkipanidze, al 35’ del 1° tempo, e sula di Benericetti, al 21’ della ripresa. "Sapevamo in partenza – ha commentato Francesco Manuzzi, al 9° gol stagionale – che la trasferta sul campo del Tuttocuoio sarebbe stata insidiosa e che avremmo affrontato una squadra rognosa e fisica. D’altronde, il Tuttocuoio fa dell’agonismo la sua più grande arma, soprattutto in casa, dove peraltro ha perso solo una volta, contro il Forlì.