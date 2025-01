Lanazione.it - Poggibonsi: Drove da rifare. Strade in condizioni pietose e molto simili a mulattiere

Disagi nella zona industriale di, a. La viabilità lasciaa desiderare:con tante buche e. Si tratta di una questione che sta provocando accese polemiche e che è approdata in consiglio comunale con una interrogazione di Gianni Martinucci, di Fratelli d’Italia. "Di tutti i tratti viari, solo via Reno e via Ombrone, oltre a una porzione di via Arno, sono recentemente diventate proprietà pubblica- ha detto l’assessore ai lavori pubblici Fabio Carrozzino, rispondendo alle problematiche sollevate dal consigliere di Fdi- Le altre, via Po, via Tevere e parte di via Arno e di via Monte Cervino sono ancora proprietà privata. Il Comune diha avviato da tempo procedimenti di acquisizione di queste, che però si sono arenati per la contrarietà di alcuni proprietari.