Ilrestodelcarlino.it - Picco di influenza a Pesaro, le classi si svuotano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 21 gennaio 2025 – Viaggia a una media di 20/25 certificati di malattia al giorno, il dottor Gregorio Bucci, medico di base. E non da oggi. “L’escalation è iniziata subito dopo Natale e non si è più arrestata. Quando arriverà ille? Secondo me ci siamo già”. Il dottor Bucci è stato uno dei ’medici sentinella’, quelli deputati al monitoraggio del virusle. “In questi giorni la situazione è esplosa – spiega –. A patirne le conseguenze sono soprattutto i non vaccinati, che se hanno un’età avanzata e sono fragili rischiano anche il ricovero. Perché è vero che il vaccino non copre completamente, ma è anche vero che chi si vaccina supera più facilmente la malattia. Il problema – prosegue – è che la vaccinazione non raggiunge le percentuali che la Regione si prefigge”.