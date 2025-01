Metropolitanmagazine.it - Perché oggi è la Giornata Mondiale dell’abbraccio (e perché è importante celebrarla)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

21 gennaio è la: una ricorrenza affettuosa che ci ricorda i benefici del contatto fisico e dell’amore, in tutte le sue forme. Lo racconta anche la psicologa Marta Giuliani. “Da piccoli l’abbraccio ha una funzione consolatrice, ma non solo, aiuta anche a delineare i propri confini corporei, facendo esperienza dell’altro. Crescendo assume diverse funzioni che, a seconda del contesto, possono essere di saluto, di conforto, di rassicurazione, e ancora comunicare affetto o eccitazione. Nel complesso l’abbraccio aiuta a migliorare l’umore, grazie agli effetti che esercita a livello sia fisico che mentale, e può sostenere anche lo sviluppo dell’autostima”.?A creare la ricorrenza è Kevin Zaborney. Lo troviamo sul web come l’ambasciatore degli abbracci (@Hugambassador).