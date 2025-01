Lanazione.it - Pendolari, la settimana parte a suon di ritardi

Arezzo, 21 gennaio 2025 – E’ stato in salita il lunedì per iaretini. Lalavorativa è partita con i 45 minuti di ritardo con cui l’intercity 580 della mattina ha raggiunto Firenze. E oggi altri nuovidi prima mattina già sulla linea. “Il treno è partito in orario ma poi si è fermato all’entrata della direttissima – raccontano i– lo speaker ha annunciato che erano in contatto con la centrale operativa per comprendere il motivo della fermata, ma il motivo è facilmente intuibile, si trattava dell’ennesimo inchino all’alta velocità. In altre parole abbiamo dato la precedenza al Frecciarossa di turno. Dopo 20 minuti di attesa siamo stati dirottati sulla linea lenta come da copione, quindi ci siamo rifermati e alla fine siamo arrivati a destinazione con 45 minuti di ritardo”.