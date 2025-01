Terzotemponapoli.com - Napoli, si rincorrono le voci in un calciomercato bollente

Ilsta attraversando ore frenetiche fatte di trattative che sfiniscono, almeno a quanto scrivono i quotidiani. Trattative che mirano ad individuare ed acquistare il sostituto di Kvaratskhelia, ma non solo.Ilpensa a tre alternativeSecondo Il Mattino, ilavrebbe pensato a tre alternative in caso di mancato accordo con il Manchester United per Alejandro Garnacho. “Intanto, i piani B: contatti con il Siviglia per Dodi Lukebakio, con il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi e con il Porto per Galeno. Ma prima si aspetta il verdetto per Garnacho. Tutti, a cominciare da Conte, sono impazienti di chiudere la pratica”.Adeyemi non vuole lasciare il Borussia a GennaioSecondo Il Corriere del Mezzogiorno, ilaveva trovato un accordo con il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi, attaccante, che però non vuole lasciare la Germania a gennaio.