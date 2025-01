Ilrestodelcarlino.it - Multati i manifesti per Gaza: "È un attacco politico"

Tre multe da 200 euro ciascuna (più 14 euro per la notifica di ogni multa) per aver affisso "non autorizzati" che pubblicizzavano il festival Al-Miftah, dedicato alla Palestina. L’evento si è tenuto a Rimini a ottobre, ma il conto delle multe presentato dai vigili è arrivato agli attivisti di Casa Madiba pochi giorni fa, tramite raccomandata. "Episodio che ci lascia increduli – attaccano ora gli attivisti di Casa Madiba e dell’associazione Rimini con– A chi potevano dare fastidio tre locandine del festival attaccate con lo scotch in piazza Pascoli su cassonetti dei rifiuti?". Per Casa Madiba e Rimini conle multe "rasentano il ridicolo". E "pare difficile derubricare il gesto al semplice eccesso di zelo di qualche agente troppo solerte o annoiato". Piuttosto, "ci sembra un chiaro messaggioche qualcuno ci ha voluto lanciare usando uno strumento amministrativo, come è oggi di moda, per attaccare il percorso pubblico di Rimini con, che nell’ultimo anno e mezzo ha coinvolto attivamente i cittadini riminesi in eventi di solidarietà con il popolo palestinese".