Ilgiorno.it - Lampugnano, il terminal del traffico di clandestini: in manette anche due autisti. Come è nata l’inchiesta

Milano – L'indagine della polizia locale di Milano e degli uffici della polizia di frontiera di Bardonecchia e Aosta che ha portato all'arresto di sette persone è partita nel 2022 da un controllo dei ghisa generato da alcune segnalazioni di furti nella zona delbus di. Nel corso delle attività di monitoraggio dell'area che ruota attorno all'autostazione, gli agenti del Nucleo reati predatori e del Nucleo tutela trasporto pubblico si sono imbattuti in numerosi documenti rubati, abbandonati vicino a una macchinetta automatica per le fototessere. A quel punto, gli investigatori hanno capito che c'era qualcosa di strano e hanno avviato gli accertamenti, concentrandosi in particolare sugli autobus che coprono tratte internazionali. I facilitatori Quei documenti, quasi tutti rubati, erano utilizzati per acquistare biglietti di bus on line a nome di migranti irregolari che non avevano le carte in regola, in cambio di un compenso extra da parte dei reali utilizzatori dei ticket per espatriare via pullman.