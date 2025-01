Calciomercato.it - Juve, Giuntoli accelera per il difensore: Renato Veiga in pole e Kelly sullo sfondo | CM.IT

Thiago Motta attende almeno un rinforzo in difesa e Cristianosta lavorando per accontentarlo il prima possibile: nel blitz londinese del dirigente dellal’obiettivo principale eraCristianoè una trottola impazzita in giro per l’Europa in questi giorni, ieri era a Londra per incontrare il Chelsea e per sentire le richieste del Newcastle per Lloyd, oggi è volato a Bruges per seguire la squadra nella trasferta di Champions League di questa sera. Le peripezie da viaggiatore del dirigente bianconero non sono fini a sé stesse, ma sono votate alla ricerca del tanto agognatoper ilinCM.IT – Calciomercato.it (LaPresse)Inutile nascondersi, il mercato invernale dellantus non è andato esattamente secondo i piani.