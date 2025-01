Quotidiano.net - Ingv smentisce coinvolgimento nella relazione sul Ponte di Messina

L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia è "totalmente estraneo a qualsivogliatecnico-scientifica relativa alsullo stretto di": lo dichiara in una nota lo stesso ente di ricerca in riferimento alle notizie di stampa e alle dichiarazioni rilasciate dalla Società Webuild Group S.p.A. in seguito alla messa in onda della puntata della trasmissione 'Report' di domenica 19 gennaio. Latecnico-scientifica, prosegue la nota, "esprime solo il pensiero scientifico degli autori, così come disposto dall'Accordo di collaborazione scientifica stipulato trae Sapienza Università di Roma e dal relativo Allegato tecnico. Firmato il 26 settembre 2024, l'accordo prevede nell'allegato tecnico che "il personale di ricerca dell'è esclusivo titolare dei risultati consegnati ed è il solo responsabile delle loro conseguenti applicazioni, sollevando l'da ogni responsabilità sul loro utilizzo".