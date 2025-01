Bergamonews.it - Incendio in un appartamento in via Lagrange: in salvo 4 persone

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Una tragedia con un lieto fine quella che ha avuto come teatro undi viaa Bergamo totalmente avvolto delle fiamme.L’è divampato nelle prime ore di martedì 21 gennaio, intorno alle 4 in unsituato al terzo piano di un edificio. All’interno dell’abitazione c’erano quattroe un gatto, tutti tratti ingrazie al tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco di Bergamo e di Medolago.I soccorritori hanno provveduto a mettere in sicurezza gli occupanti, che sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.Spente le fiamme, l’è stato dichiarato non fruibile a causa dei gravi danni riportati. Le cause dell’sono ancora in fase di accertamento.