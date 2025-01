Ilnapolista.it - I rapporti tra Conte e l’Inter sono gelidi, le pareti di Appiano ancora tremano nel suo ricordo (Gazzetta)

trafreddini se non)Latorna sulla frattura che portò alla separazione tra. Ricorda che quella frattura non è mai stata sanata. I. E ora le parti si ritrovano l’un contro l’altra nella lotta scudetto.Scrive lacon Filippo Conticello:Non che Simone Inzaghi non sappia infuriarsi quando serva, ma ledineldi Antonio. Oggi itra il vecchio generale etuttafreddini, se nonIl passato, però, qui complica tutto: la porta sbattuta in faccia da Antonio dopo il tricolore 2021 non è mai andata giù né al tifoso medio né ai dirigenti nerazzurri. In quel momentopensava che il ciclo fosse già finito, ma il meglio dovevavenire.