Fantoccio di Musk a testa in giù a piazzale Loreto

AGI - Saluto romano o no, il gesto di Elonnell'ambito della cerimonia di insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca continua a far discutere. Undel patron di Tesla ed X ain giù è stato appeso a, a Milano, dove il 29 aprile del 1945 furono esposti i cadaveri di Benito Mussolini, Clara Petacci e di altri sedici persone giustiziate a Dongo. Il gesto è stato rivendicato dal collettivo 'Cambiare Rotta Milano' e accompagnato sui social dalla scritta: "C'è sempre posto a, Elon.". E mentre dall'Unione Europea non arrivano dichiarazioni ufficiali ("Sosteniamo assolutamente la nostra politica di antisemitismo. Non commenteremo alcun gesto che sia effettivamente interpretato da alcuni e non da altri come avente un significato o un'intenzione particolare", ha detto il portavoce della Commissione europea, Paula Pinho), dal Forum di Davos ha detto la sua il cancelliere tedesco Olaf Scholz: "Su"ho avuto molto da dire in passato anche perché lui ha discusso molto di Europa.