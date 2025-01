Romadailynews.it - Cina: consegna primo lotto di grandi UAV civili prodotti in massa nel Paese

Leggi su Romadailynews.it

Ieri ine’ uscito dalla linea di produzione undi veicoli aerei senza pilota (UAV)didimensioni sviluppati in modo indipendente. Tre di questiUAV sono statiti ai clienti per essere utilizzati in vari campi, come la protezione agricola e forestale e il trasporto logistico aereo. Il modello di UAV, denominato HY100, sviluppato dalla Ursa Aeronautical, e’ un tipo di UAV didimensioni ad ala fissa con un peso massimo al decollo di 5,25 tonnellate e una capacita’ massima di carico utile di 1,9 tonnellate.Vanta un’autonomia massima di 1.800 chilometri, una resistenza fino a 10,6 ore ed e’ in grado di mantenere un volo stabile di lunga durata ad altitudini di 4 metri. Rispetto ad altri tipi di droni, gli UAV didimensioni hanno una maggiore capacita’ di carico utile, un’autonomia operativa piu’ ampia e altitudini di volo piu’ flessibili, che consentono loro di integrare altri velivoli a bassa quota, come i piccoli droni.