Chiccheinformatiche.com - Che cos’è Open Fiber?

Leggi su Chiccheinformatiche.com

è una società italiana specializzata nella realizzazione e gestione di infrastrutture di rete in fibra ottica a banda ultra larga. Fondata nel 2015, l’azienda ha come obiettivo principale la diffusione di connessioni veloci e affidabili su tutto il territorio nazionale, contribuendo al progresso digitale del Paese. A differenza degli operatori tradizionali,si occupa esclusivamente di fornire infrastrutture in fibra ottica, che vengono poi utilizzate dai provider di servizi internet per offrire connessioni agli utenti finali.Su che tecnologia si basa?La tecnologia su cui si basaè la FTTH (To The Home), che consente di portare la fibra ottica direttamente nelle abitazioni, nelle aziende e negli edifici pubblici. Questo approccio garantisce una qualità di connessione superiore rispetto alle tecnologie tradizionali, come l’ADSL o la fibra mista rame.