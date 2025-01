Lapresse.it - Caso Regeni, la madre di Giulio: “In obitorio vidi la brutalità sul suo corpo”

“Quando portammo indiin Italia, loper la prima volta, solo il profilo frontale, sul tavolo dell’al policlinico Umberto I di Roma. In quel momento pensai ed esclamai ‘Ma cosa ti hanno fatto?'”. Così Paola Deffendi, ladidavanti ai giudici della prima corte d’Assise di Roma. Nell’aula bunker di Rebibbia è in corso la sua testimonianza nell’udienza del processo per il sequestro, le torture e l’omicidio di, assassinato al Cairo, in Egitto, dove sono imputati il generale Tariq Sabir e gli ufficiali Athar Kamal, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdel Sharif: tutti 007 del governo egiziano. La mamma di, rispondendo alla domande del pm Sergio Colaiocco, ha aggiunto: “Davanti al cadavere di, dissi: ‘Eri andato in Egitto pieno di passione ed ecco cosa ti hanno fatto’.